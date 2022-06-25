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Володимир Зеленський відкликав українських послів з п'яти країн

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Володимир Зеленський відкликав українських послів з п'яти країн

Фото: Офіс президента України

Президент звільнив послів України у Грузії, Словаччині та ще трьох країнах.

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими звільнив українських послів у п’яти державах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані.   

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента. 

Очільник держави звільнив:

  • Сергія Бурдиляка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Ісламській Республіці Іран (указ № 439);
  • Ігоря Долгова з посади посла України в Грузії (указ № 440);
  • Юрія Мушку з посади посла в Словацькій Республіці (указ № 441);
  • Інну Огнівець з посади посла в Португальській Республіці (указ № 442);
  • Ігоря Осташа з посади надзвичайного і повноважного посла в Ліванській Республіці (указ № 443).

Крім того, Володимир Зеленський підписав два укази про призначення послів у Новій Зеландії та Республіці Таджикистан.

Послом України в Новій Зеландії став Василь Мирошниченко, який за сумісництвом також обіймає посаду посла в Австралії (указ № 445). Українське посольство в Таджикистані очолив Валерій Євдокимов (указ № 444).

У березні президент підписав указ про відкликання пані посла України в Марокко Оксани Васильєвої та посла України в Грузії Ігоря Долгова. Тоді Зеленський заявив, що українські дипломати втрачають дорогоцінний час на дипломатичному фронті і більше потрібні в Україні на тлі російської агресії.

Нагадаємо, у Болгарії проєвропейський уряд відправили у відставку: прем'єр-міністр звинувачує Росію та мафію.

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