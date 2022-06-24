Росія висилає французького аташе з питань культури

Співробітника дипломатичного представництва Франції у РФ підозрюють в організації фінансування “нелегальних” ЗМІ та некомерційних організацій.
У четвер, 23 червня, російська влада повідомила МЗС Франції, що аташе з питань культури Фабріс Руссо повинен покинути посольство в Москві до 17 липня.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У Кремлі повідомили, що дипломата Фабріса Руссо підозрюють в організації фінансування “нелегальних” ЗМІ та некомерційних організацій. Зокрема, французький аташе з культури начебто мав співфінансувати незалежний сервер новин і заборонену владою РФ громадську правозахисну організацію “Меморіал”.
Міністерство закордонних справ Франції висловило жаль з приводу дій Росії. У французькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що це “невиправданий крок”.
У МЗС Франції відзначили “зразкову роботу” своїх дипломатів у Росії та запевнили, що вона повністю відповідає Віденській конвенції про дипломатичні та консульські відносини.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії оголосило, що висилає 34 співробітників французьких дипломатичних установ.
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