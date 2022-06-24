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Росія висилає французького аташе з питань культури

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Співробітника дипломатичного представництва Франції у РФ підозрюють в організації фінансування “нелегальних” ЗМІ та некомерційних організацій.

У четвер, 23 червня, російська влада повідомила МЗС Франції, що аташе з питань культури  Фабріс Руссо повинен покинути посольство в Москві до 17 липня.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

У Кремлі повідомили, що дипломата Фабріса Руссо підозрюють в організації фінансування “нелегальних” ЗМІ та некомерційних організацій. Зокрема, французький аташе з культури начебто мав співфінансувати незалежний сервер новин і заборонену владою РФ громадську правозахисну організацію “Меморіал”.

Міністерство закордонних справ Франції висловило жаль з приводу дій Росії. У французькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що це “невиправданий крок”.

У МЗС Франції відзначили “зразкову роботу” своїх дипломатів у Росії та запевнили, що вона повністю відповідає Віденській конвенції про дипломатичні та консульські відносини.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії оголосило, що висилає 34 співробітників французьких дипломатичних установ.

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