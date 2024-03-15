Возз’єднання України з РФ: аналітики оцінили "формулу миру" Медведєва

Дмитро Медведєв запропонував так звану "російську формулу миру", яка передбачає капітуляцію України.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який нині є секретарем Ради безпеки Росії, озвучив "формулу миру", що передбачає повну ліквідацію української держави та поглинання її Російською Федерацією.

На це у новому звіті 15 березня звертають увагу експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Вимоги Медведєва не є новими, а радше представляють реальні наміри Кремля щодо Києва, які не залишають місця для переговорів з іншою метою, крім встановлення точних умов повної капітуляції України", - зазначають експерти.

Вони наголошують, що "формула миру" Медведєва чітко і жорстоко висловлює те, чого Путін і Кремль давно вимагали в дещо помʼякшених фразах: мир для Росії означає кінець України як суверенної та незалежної держави будь-якого роду з будь-якими кордонами.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що так звана "м’яка російська формула миру" передбачає капітуляцію України, а також "возз'єднання" її територій з Росією.

Зі слів Медведєва, щоб досягти так званого "консенсусу із міжнародною спільнотою" Україна має оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію", "провести демілітаризацію", "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту".

Також він наполягає, щоб країни Заходу визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.

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