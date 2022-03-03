Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків

Обмеження набудуть чинності на початку квітня.

Уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від останніх фінансових санкцій Європейського Союзу проти Москви, введених у відповідь на її вторгнення в Україну.

Як повідомляє японське видання Kyodo, про це заявив у четвер, 3 березня, міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі.

Рішення про запровадження санкцій було ухвалене наступного дня після того, як ЄС заявив про виключення семи російських банків із ключової міжнародної платіжної мережі, відомої як SWIFT, щоб перешкодити російської торгівлі та грошовим переказам.

Раніше японський уряд уже заморозив активи трьох інших банків.

Судзукі заявив журналістам, що Японія підтримує рішення ЄС і додав до санкційного списку інші чотири банки, щодо яких запроваджено європейські санкції - ВТБ Банк, банк “Открытие", “Совкомбанк” і “Новикомбанк”.

Обмеження набудуть чинності на початку квітня.

Нагадаємо, що за рішенням ЄС від міжнародної платіжної системи SWIFT для початку відключать сім російських банків.

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