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ЄС не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії - ЗМІ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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318
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ЄС не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії - ЗМІ

Фото: Associated Press

Переговори послів ЄС продовжаться завтра, 23 лютого.

У середу, 22 лютого, посли ЄС обговорювали 10-й пакет санкцій проти Росії. Посли не змогли дійти єдиного консенсусу щодо узгодження санкцій проти країни-агресорки.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого", – йдеться у його дописі.

Новина доповнюється...

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Дата публікації
Перегляди
318
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