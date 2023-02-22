ЄС не зміг погодити 10-й санкційний пакет проти Росії - ЗМІ

У середу, 22 лютого, посли ЄС обговорювали 10-й пакет санкцій проти Росії. Посли не змогли дійти єдиного консенсусу щодо узгодження санкцій проти країни-агресорки.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Посли ЄС не досягли згоди щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Переговори продовжаться завтра, тривожно наближаючись до встановленого дедлайну 24 лютого", – йдеться у його дописі.

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