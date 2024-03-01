Євросоюз посилить контроль за експортом українського зерна

Європейський Союз посилить перевірки дотримання перевізниками своїх зобов’язань під час вивезення зерна з України, щоб відреагувати на занепокоєння фермерів, які організували акції протесту на кордонах.

Про це заявила в коментарі Reuters єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

За її словами, закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, “тим більше кордонів із сусідом, який так потребує зв’язку”.

“Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням їх виконання. Іншими словами, ми повинні перевірити, переконатися, що оператори не порушують угоди, що вони можуть здійснювати лише двосторонні операції, що вони мають право транзиту”, – додала єврокомісар.

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Крім того, Адіна Валеан підкреслила, що країни ЄС виграють від торгівлі з Україною. Єврокомісар наголосила, що експорт автомобільним транспортом з Польщі, Румунії та Словаччини в Україну зріс на двозначні числа і перевищив зростання поставок товарів з України в ці країни.

Це, за її словами, "показує, що існує вигідний обмін для країн, які мають спільний кордон".

Як відомо, фермери протестують у всій Європі через низку скарг, включно з тим, що вони називають “недобросовісною конкуренцією” з боку України.

В сусідніх з Україною країнах стверджують, що постраждали від кроків ЄС відкрити “шляхи солідарності”, відмовившись від митних зборів і запровадивши інші заходи, щоб допомогти Україні доставити своє зерно на ринок під час повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного вирішення проблеми для польських фермерів.

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