Евросоюз ужесточит контроль за экспортом украинского зерна

Европейский Союз усилит проверки соблюдения перевозчиками своих обязательств при вывозе зерна из Украины, чтобы отреагировать на беспокойство фермеров, организовавших акции протеста на границах.

Об этом заявила в комментарии Reuters еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

По ее словам, закрытие границ никогда не является хорошей идеей, "тем более границ с соседом, который так нуждается в связи".

“Пока сделки выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением их выполнения. Другими словами, мы должны проверить, убедиться, что операторы не нарушают соглашения, что они могут совершать только двусторонние операции, имеющие право транзита”, – добавила еврокомиссар.

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Кроме того, Адина Валеан подчеркнула, что страны ЕС выиграют от торговли с Украиной. Еврокомиссар отметила, что экспорт автомобильным транспортом из Польши, Румынии и Словакии в Украину вырос на двузначных числах и превысил рост поставок товаров из Украины в эти страны.

Это, по ее словам, "показывает, что существует выгодный обмен для стран, имеющих общую границу".

Как известно, фермеры протестуют во всей Европе из-за ряда жалоб, включая то, что они называют "недобросовестной конкуренцией" со стороны Украины.

В соседних с Украиной странах утверждают, что пострадали от шагов ЕС открыть "пути солидарности", отказавшись от таможенных пошлин и введя другие меры, чтобы помочь Украине доставить свое зерно на рынок во время полномасштабного вторжения России.

Напомним, Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит никакого решения проблемы для польских фермеров.

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