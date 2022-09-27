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З App Store зникли російські популярні застосунки: які саме

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З App Store зникли російські популярні застосунки: які саме

Фото: pixabay.com

App Store видалив з маркету російські застосунки “ВКонтакте” та електронну пошту Mail.

З App Store зниклі російські застосунки “ВКонтакте”, "VK Музика" та електронна пошта Mail.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

Так, платформа App Store видалила з онлайн-магазину застосунки "ВКонтакте", "VK Музыка", "Мессенджер" та пошту Mail. Зараз при введенні ключових слів, пошук App Store не видає результатів.

Водночас на платформі досі можна знайти російський застосунок “Одноклассники”.

Нагадаємо, що у Держдепі США відреагували на ядерні погрози Путіна.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
447
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