Зеленський повідомив про приєднання ще однієї країни до комюніке Саміту миру

До комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, доєдналася ще одна держава, а саме Малаві.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 24 червня.

"Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна - Малаві - приєдналася до комюніке Саміту миру", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що чим більше буде країн і лідерів із Україною, то швидше наща країна поверне повну силу Статуту ООН.

Нагадаємо, напереодні дві нові держави підтримали спільне рішення першого Саміту миру, про що президент України Володимир Зеленський повідомляв раніше. За його словами, до підсумкового комюніке приєдналися острівні держави Барбадос і Республіка Маршаллові Острови.

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