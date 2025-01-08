Зеленський візьме участь у зустрічі в форматі "Рамштайн" – що відомо

Президент України Володимир Зеленський відвідає засідання Контактної групи з питань України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час звернення 8 січня.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів", – сказав президент.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров уже перебуває у Німеччині й почав перші зустрічі.

"Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", – додав Зеленський.

Він також висловив вдячність партнерам за допомогу Україні, а також анонсував роботу 2025 року.

"Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році. Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", – зазначив Зеленський.

Зазначимо, що засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, 9 січня.

Раніше стало відомо, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена не встигне надати Україні військову допомогу на 3,8 млрд доларів.

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