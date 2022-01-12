Злочинець дев’ять годин ґвалтував 19-річну модель із Москви, яка прийшла на фотосесію

Дівчина відгукнулася на пропозицію за гонорар у розмірі 10 тисяч рублів (близько 125 доларів США).

У Москві 19-річна модель заявила в поліцію про зґвалтування. За словами жертви, її утримували в номері заміського міні-готелю 9 годин.

Про це повідомив у середу, 12 січня, Telegram-канал Mash.

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Дівчина, яка лише недавно займається моделінгом, погодилася приїхати до підмосковного Красногорська для участі в фотосесії, за яку їй пообіцяли заплатити 10 тисяч рублів. Однак, замість фотостудії вона потрапила в готельний номер, де міцної статури чоловік на ім’я Юрій замкнув її та змусив виконувати всі його сексуальні забаганки.

Упродовж дев’яти годин злочинець бив та ґвалтував її. Дівчина підкорялася, побоюючись за своє життя, і навіть втерлася до нього на довіру. Вмовила відпустити її погуляти з цуценям, пообіцявши повернутися. На вулиці дівчина викликала таксі і втекла від ґвалтівника.

До поліції вона звернулася лише наступного дня.

Нагадаємо, трьох підлітків підозрюють у зґвалтуванні 13-річної школярки з Новосибірської області в Росії.