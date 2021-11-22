Іспанія закрила кордон для невакцинованих українських туристів

Від дня отримання останньої дози має минути 14 днів.

Від 22 листопада Іспанія змінила правила в'їзду для українців. Відтепер до країни можна потрапити за умови повної вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє посольство України в Іспанії.

Українці повинні бути щеплені вакциною, визнаною

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm);

або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnat/ Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше. Від дня отримання останньої дози має минути 14 днів.

Від 22 листопада з довідкою про негативний ПЛР-тест або довідкою про одужання можуть відвідати Іспанію лише певні категорії громадян:

особи, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору;

власники довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;

медичні співробітники, зокрема дослідники, або особи, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;

особи, які здійснюють вантажні перевезення, члени екіпажів морських та повітряних суден;

дипломати та консули, співробітники міжнародних організацій, військових формувань, цивільного захисту або гуманітарних місій, з метою виконання посадових обов’язків;

студенти, які навчаються в Іспанії або іншій країні ЄС або Шенгенської Угоди, та мають відповідний дозвіл на навчання;

висококваліфіковані працівники, які прибувають з метою виконання необхідної роботи, яка не може бути відкладена або здійснена дистанційно, а також учасники міжнародних змагань високого рівня, які відбуваються в Іспанії, що має підтверджуватися документально;

у разі вимушених сімейних обставин.

Від 22 листопада заборонено в’їзд для невакцинованих туристів.

Нагадаємо, що Польща та ще 15 європейських країн не закриватимуть кордони для українських туристів.

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