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Польща не закриватиме кордони для українських туристів: які країни ще відкриті (список)

Польща не закриватиме кордони для українських туристів: які країни ще відкриті (список)

УНІАН

Вже 16 країн ЄС відкриті для подорожей українців.

У Польщі повідомили, що попри рішення ЄС про вилучення України з переліку безпечних країн, українці зможуть відвідувати країну у туристичних цілях.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Про це запевнив очільник міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. За його словами, Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок. Тобто українські туристи зможуть подорожувати до Польщі.

Наразі для громадян України відкриті кордони таких європейських країн:

  1. Греція;
  2. Латвія;
  3. Хорватія;
  4. Нідерланди;
  5. Естонія;
  6. Кіпр;
  7. Швеція;
  8. Австрія;
  9. Чехія;
  10. Бельгія;
  11. Данія;
  12. Франція;
  13. Ірландія,
  14. Словаччина;
  15. Іспанія.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно вилучив Україну із "зеленого списку" країн через COVID-19. Натомість в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. В цей же день Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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