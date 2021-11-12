Польща не закриватиме кордони для українських туристів: які країни ще відкриті (список)

Вже 16 країн ЄС відкриті для подорожей українців.
У Польщі повідомили, що попри рішення ЄС про вилучення України з переліку безпечних країн, українці зможуть відвідувати країну у туристичних цілях.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Про це запевнив очільник міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. За його словами, Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок. Тобто українські туристи зможуть подорожувати до Польщі.
Наразі для громадян України відкриті кордони таких європейських країн:
- Греція;
- Латвія;
- Хорватія;
- Нідерланди;
- Естонія;
- Кіпр;
- Швеція;
- Австрія;
- Чехія;
- Бельгія;
- Данія;
- Франція;
- Ірландія,
- Словаччина;
- Іспанія.
Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно вилучив Україну із "зеленого списку" країн через COVID-19. Натомість в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. В цей же день Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.
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