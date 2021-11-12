Польща не закриватиме кордони для українських туристів: які країни ще відкриті (список)

Польща не закриватиме кордони для українських туристів: які країни ще відкриті (список)

Вже 16 країн ЄС відкриті для подорожей українців.

У Польщі повідомили, що попри рішення ЄС про вилучення України з переліку безпечних країн, українці зможуть відвідувати країну у туристичних цілях.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Про це запевнив очільник міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. За його словами, Україна залишиться в "зеленій зоні" поїздок. Тобто українські туристи зможуть подорожувати до Польщі.

Наразі для громадян України відкриті кордони таких європейських країн:

Греція; Латвія; Хорватія; Нідерланди; Естонія; Кіпр; Швеція; Австрія; Чехія; Бельгія; Данія; Франція; Ірландія, Словаччина; Іспанія.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно вилучив Україну із "зеленого списку" країн через COVID-19. Натомість в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. В цей же день Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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