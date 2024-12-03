Арктичний острів із населенням у 20 осіб: мрія для усамітнення

У невеликій громаді є школа, яка також виконує роль культурного центру, художня галерея, бібліотека, кафе, ресторан із баром, а також злітно-посадкова смуга, популярна серед птахів.

Острів Грімсей, площею всього 6,5 кв. км, розташований за 40 км від північного узбережжя Ісландії та є єдиним “шматочком” країни за Полярним колом.

Ця віддалена територія є домом для 20 мешканців і мільйона птахів, про що пише ВВС.

Потрапити на острів можна авіарейсом з міста Акюрейрі або паромом із села Далвік. Грімсей приваблює любителів дикої природи, адже тут мешкає величезна кількість морських птахів, зокрема тупики, гагарки, моївки й кайри. Найкращий час для відвідування острова — з 10 квітня по 10 серпня, коли птахи прилітають сюди для гніздування.

Порт на острові Грімсей

Місцевий гід Халла Інгольфсдоттір розповідає, що життя на острові унікальне:

"Ви не повірите, але нас тут постійно живе всього 20 людей. Тут є магія, і я закохалася в те, як тут живуть люди, в острів'ян та природу. Природа тут дуже сильна; взимку це інша природна сила, а з темрявою приходить північне сяйво, зірки та шторми. Навесні приходить світло та птахи; кожну пору року особлива".

Злітно-посадкова смуга на острові Грімсей

На острові немає лікарні, поліції чи постійного лікаря, але місцевих мешканців навчили діяти в надзвичайних ситуаціях. У невеликій громаді є школа, яка також виконує роль культурного центру, художня галерея, бібліотека, кафе, ресторан із баром, а також злітно-посадкова смуга, популярна серед птахів.

Полярне сяйво

Окрім птахів, острів відомий своїм географічним розташуванням. Під час полярної ночі з грудня до лютого мешканці борються з темрявою за допомогою святкових вогнів, які перетворюють Грімсей на “різдвяне містечко”.