Чоловіка заарештували за дивакувате хобі: що він зробив понад 1000 разів

За його словами, це допомагає йому боротися зі стресом.

Японця визнали винним у тому, що він понад 1000 разів вторгався на чужу територію як хобі, бо це було для нього захопливе і збудливе заняття.

Про це повідомляє The Mainichi Shimbun.

Декілька тижнів тому поліція префектури Фукуока заарештувала 37-річного чоловіка за підозрою у проникненні на територію приватної власності подружжя в місті Дайзафу. Поліція не знала, що це був далеко не поодинокий випадок, а чоловік був серійним порушником, який робив це незліченну кількість разів заради особистого задоволення.

Під час допиту чоловік, ідентифікований як Юта Сугавара, не лише зізнався, що проник на власність подружжя, коли думав, що вони у від'їзді, але й недбало сказав слідчим, що це його хобі, і що він вторгався на чужу власність понад 1000 разів. Сугавару затримали жертви його останньої спроби вторгнення, які побачили його на своїй землі і побігли за ним, коли він кинувся навтьоки. Чоловікові вдалося знерухомити злочинця, поки його дружина викликала поліцію.

"Немає сумнівів, що я проник на територію приватного будинку без дозволу", - сказав Сугавара під час допиту. "Нервове відчуття, що мене побачать, змушує мої долоні пітніти і допомагає мені зняти стрес. Проникнення до чужих будинків – це моє хобі, і я робив це більш ніж 1 000 разів. Я заходив лише на територію, але ніколи не входив всередину будинків".

Наразі поліція намагається пов'язати Юту Сугавару з іншими злочинами в цьому районі.

Нагадаємо, шанована монахиня заарештована за співпрацю з могутнім кланом мафіозної сім'ї. Її репутація в суспільстві допомогла їй уникнути підозр.

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