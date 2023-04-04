Цього ви точно не знали: що символізує великодній кролик

Всі думають, що через відсутність біблійної підстави для Великоднього зайця, кролики та зайці не мають релігійного значення, але це, виявляється, зовсім не так.

Левіт 11:6 стверджує, що заєць є нечистою твариною: "Заєць, хоч він і жує жуйку, та не має роздвоєних копит — він нечистий для вас", але в християнському мистецтві він регулярно асоціюється з відродженням і воскресінням.

Про це йдеться у матеріалі Greekreporter.

Фактично, символ кола з трьома зайцями, з'єднаними за вуха, був знайдений в кількох церквах в Девоні. Як і багато інших наших культурних символів "зайця", значення цього зображення залишається загадковим. Тому було створено проєкт "Три Зайці", який досліджує і документує випадки вживання цього давнього символу, приклади якого були знайдені навіть у Китаї.

Зайці та зайцеподібні тварини також були пов'язані з Марією, матір'ю Ісуса, протягом століть. Їхня асоціація з дівочим народженням походить з того факту, що зайчихи, яких часто плутають з кроликами, можуть виводити друге потомство, коли вони ще вагітні першим.

Невинність чи плодючість?

Картина Тіціана "Мадонна з кроликом" зображує цей зв'язок. Марія тримає кролика на передньому плані, що символізує як її невинність, так і плодючість. Кролика зображено білим, щоб передати його чистоту і невинність.

Пов'язувати кроликів з чистотою та невинністю дещо дивно, адже вони також асоціюються з плідною сексуальною активністю, репутацією, яку Г'ю Хефнер застосував для свого відомого логотипу Playboy. Хефнер стверджував, що обрав саме цю тварину як логотип своєї імперії, оскільки кролик — це "свіжа тварина, сором'язлива, жвава, стрибаюча — сексуальна".

"Спочатку він вас нюхає, потім тікає, а потім повертається, і ви відчуваєте бажання потискати його, гратися з ним. Дівчина нагадує кролика. Радісна, жартівлива". Незважаючи на яскравий сексизм Хефнера, репутація кроликів як плодючих тварин також означає, що вони були використані як символ плодючості протягом століть і пов'язані з весною.

Фото: ТСН.ua

Міф про Остару та великодніх кроликів

Насправді, деякі фольклористи вважають, що Великодній кролик походить зі стародавнього англосаксонського міфу про богиню плодючості Остару. Енциклопедія Mythica пояснює:

Остара — це уособлення сходу сонця. У цій ролі вона пов'язана з весною і вважається богинею родючості. Вона є подругою всіх дітей і щоб розважити їх, вона перетворила свою улюблену пташку на кролика. Цей кролик народжував яскраво розфарбовані яйця, які грецька богиня дарувала дітям в якості подарунків. Від її імені та обрядів походить свято Великодня.

Справді, у своїй книзі 1835 року «Німецька міфологія» Якоб Грім стверджує, що "Великодній Заєць мені незрозумілий, але, ймовірно, заєць був святою твариною Остари... Остара, Еастра, здається, була божеством світанку, яке приносить радість та благословення, чий зміст легко міг бути пристосований до дня воскресіння християнського Бога".

Міф про Остару став популярною теорією щодо походження Великоднього кролика, але вона є обговорюваною. У будь-якому випадку, здається, що асоціація між великоднім кроликом та Остарою почалась з вченого VIII століття, Беди Преподобного, в його праці "Розрахунок часу". Беда сказав, що англійське слово "Easter" походить від "Eostre" (іншої версії назви "Ostara"). Однак немає інших історичних доказів, які підтверджують його заяву.

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Сучасні великодні кролики

Найпершу згадку про пасхального кролика, який несе яйце, можна знайти в німецькому тексті кінця 16-го століття (1572).

"Не хвилюйтеся, якщо пасхальний кролик втече від вас; якщо ми пропустимо його яйця, ми зваримо гніздо", – йдеться в тексті.

Століття потому в німецькому тексті знову згадується пасхальний кролик, якого описують як "стару байку" та припускають, що історія була популярною за деякий час до написання книги.

У 18 столітті німецькі іммігранти привезли з собою до Сполучених Штатів звичай пасхального кролика, а наприкінці 19 століття серед солодощів у східних штатах продавали цукерки у формі кролика, прототипи шоколадних зайчиків, яких ми маємо сьогодні.

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