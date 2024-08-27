Коли закінчиться війна в Україні: характерник передбачив важливу подію

"Хорс" вважає, що на фронті станеться ще один переломний момент.

Характерник Віктор Шовкошитний "Хорс" вважає, що у вересні буде ще один перелом у війні після чого вона закінчиться.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Характерник вважає, що після ще одного перелому на фронті, війна почне закінчуватись.

"Наступного місяця буде ще один перелом у цій війні і далі вона повинна швидко закінчитись", - сказав Віктор Шовкошитний.

Характерник вважає, що прикордонні російські регіони вже через 2-3 роки "попросяться у склад України". Він має на увазі жителів Бєлгородської, Курської та Ростовської областей.

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