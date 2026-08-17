Найдорожчий автомобіль США: рідкісний Shelby продали за рекордні $42,9 мільйона

Shelby Cobra Daytona / © goodingco.com

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Рідкісний Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 року продали на аукціоні за $42,9 млн. Автомобіль став найдорожчою машиною американського виробництва, будь-коли проданою з молотка, а також найдорожчим автомобілем на аукціонах 2026 року.

Про це повідомляє Gooding Christieʼs.

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Йдеться про один із лише шести випущених Shelby Cobra Daytona. Попередній рекорд серед американських автомобілів належав Duesenberg SSJ, який продали за $22 млн.

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Shelby Cobra Daytona створив відомий американський гонщик і конструктор Керолл Шелбі. Купе розробляли спеціально для боротьби з Ferrari 250 GTO у чемпіонаті світу серед автомобілів класу GT.

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Спорткар масою близько 1043 кг оснащений 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 385 к. с. та чотириступінчастою механічною коробкою передач. До 100 км/год автомобіль розганяється приблизно за чотири секунди, а його максимальна швидкість сягає 318 км/год.

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Проданий екземпляр із номером шасі CSX2300 став третім із шести виготовлених Cobra Daytona. Він має багату гоночну історію: 1965 року автомобіль посів друге місце у своєму класі на Гран-прі Франції в Реймсі, а також третє місце на перегонах у Себрінгу, Дайтоні та Нюрбургрингу.

Shelby Cobra Daytona Coupe. / © goodingco.com

Того ж сезону Shelby та Ford змогли випередити Ferrari та здобути перемогу в чемпіонаті світу.

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У 1966–1968 роках автомобіль брав участь у чемпіонаті Японії, де виграв два етапи. Після завершення гоночної кар'єри він перебував у приватних колекціях.

З 1975 до 1998 року автомобілем володів сам Керолл Шелбі. 2003 року Shelby Cobra Daytona відреставрували, після чого він неодноразово з'являвся на престижних автомобільних виставках.

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