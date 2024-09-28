Що робити з недозрілими томатами перед заморозками: 5 корисних порад

В кінці сезону овочі закінчують плодоношення, і якщо на ваших кущах залишилися зелені помідори, є кілька способів допомогти їм дозріти.

Про це пише GardeningKnowHow.

Як допомогти незрілим помідорам

Помідори — це багаторічні рослини, які ростуть при температурі 21-24 °C. Коли температура знижується, їх дозрівання сповільнюється, і зелений урожай може залишатися на рослині до перших заморозків. Щоб уникнути цього, скористайтеся наступними порадами:

Збір останніх помідорів

При температурі нижче 10 °C помідори перестають рости, а при температурах нижче 2 °C рослини гинуть. Щоб пришвидшити дозрівання, обріжте всі квітки та маленькі плоди, щоб рослина зосередилася на великих. Якщо очікуються заморозки, терміново зберіть усі плоди.

Способи дозрівання помідорів

Деякі садівники висмикують рослини з ґрунту і підвішують їх корінням у темному прохолодному місці. Інші знімають плоди і дають їм дозріти, не миючи їх. Помістіть зелені помідори в закритий паперовий пакет із яблуком, щоб прискорити процес дозрівання завдяки газу етилену.

Обрізка томатів

Обрізка наприкінці сезону може покращити циркуляцію повітря і прискорити дозрівання плодів. Однак обрізати слід тільки недетерміновані сорти, оскільки це може знизити врожайність у детермінованих.

Викидання виснажених рослин

Коли рослини перестають давати нові листя і плоди, їх слід або вирвати з корінням, або зрізати біля основи. Перед цим уважно перевірте на наявність хвороб.

Боротьба з хворобами

Якщо помітили хвороби на рослинах, не залишайте їх у саду. Інфекції можуть зберігатися та заражати нові посадки. Спалюйте заражене листя, а також практикуйте сівозміну, щоб запобігти поширенню хвороб.

Збереження насіння на наступний рік

Вичавіть насіння з помідорів, замочіть його у воді та залиште на деякий час для бродіння. Потім промийте та висушіть, зберігайте в сухих пакетах.

Нагадаємо, щоб помідори давали хороший урожай, важливо знати їхні вподобання та уникати помилок.Томати люблять тепло, але бояться високих температур, тому слід забезпечити їм тінь. Вода має бути помірною: недостатній полив гальмує ріст, а надмірний шкодить. Також важливе правильне добриво — краще підживлювати рослини невеликими порціями, зокрема добривами з калієм і азотом. Дотримуючись цих правил, ви забезпечите соковиті плоди та багатий урожай.

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