Унікальну двоголову змію прооперували – фото

У неї були проблеми з яєчниками.

У США ветеринари прооперували рідкісну двоголову змію. Втім, хірургічне втручання стосувалося не її унікального стану, а проблем з яєчниками.

Про це повідомляє Департамент охорони природи штату Міссурі.

Західна щуряча змія на прізвисько Тайгер-Лілі нещодавно відвідала природний центр Powder Valley. Вона повинна була покинути центр цього тижня, але залишається на деякий час, щоб пройти лікування від хвороби, виявленої співробітниками, які помітили, що змія чхала кров'ю після годування.

"Це одразу ж насторожило наших співробітників, і ми швидко домовилися про зустріч з ветеринарною командою зоопарку Сент-Луїса", — повідомила в пресрелізі натуралістка MDC Лорен Бейкер.

Двоголова змія Тайгер-Лілі / Фото: mdc.mo.gov

Ветеринари виявили, що яєчники Тайгер-Лілі перебувають у стані преовуляторного стазу.

"За нормальних обставин в яєчниках виростають фолікули, потім відбувається їхня овуляція у вигляді яйцеклітин, які в результаті відкладаються. У випадку Тайгер-Лілі репродуктивний цикл розпочався, але фолікули не овулювали, а натомість продовжували рости і залишалися статичними в яєчнику. З часом це призвело до запалення і ризику інфікування", — розповів ветеринар зоопарку Майкл Воршоу.

Двоголова змія перенесла успішну операцію з видалення яєчників і зараз одужує поза зоопарком. Представники заявили, що вона залишиться у закладі, поки не одужає, що, як очікується, триватиме близько місяця.

Тайгер-Лілі знайшла сім'я з округу Стоун, штат Міннесота, 2017 року. Ветеринари сказали, що змія насправді є зрощеними ідентичними зміями-близнюками, які не змогли належним чином розділитися перед вилупленням.

Нагадаємо, у США народилося рідкісне теля з двома обличчями. Тварину назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє".

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