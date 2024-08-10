В Ірані розшифрували 4000-річні таблички, за якими передбачали катастрофи, епідемії та смерті

Вчені розшифрували клинописні таблички, вік яких становить близько 4000 років. Ці таблички були знайдені понад сто років тому на території сучасного Ірану і, ймовірно, походять із древнього вавилонського міста Сіппар. Хоча написи на всіх чотирьох табличках добре збереглися, довгий час їх не вдавалося прочитати через складність перекладу,

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Cuneiform Studies, повідомляє Arkeonews.

У дослідженні почесний професор Лондонського університету Джунко Танігучі, вдалось встановити зміст написів. Виявилося, що ці тексти містять пророчі ознаки місячних затемнень, які вавилоняни трактували як символи великих подій, таких як смерть царя, епідемії або природні катастрофи.

Зазначено, що у написах зафіксовано деталі затемнень, такі як час, рух тіні Землі, тривалість і дата явища. Це свідчить, що дослідження місячних затемнень було важливим аспектом вавілонської астрономії, що призвело до створення численних рукописів на цю тему.

"Ці таблички, що відносяться до середнього та пізнього Старовавілонського періоду, надають цінну інформацію про ворожіння по небесних тілах у південній Месопотамії на початку другого тисячоліття до нашої ери", - зазначили дослідники.

Королівські радники використали спостереження за місячними затемненнями для прогнозування можливих нещасть. Наприклад, затемнення на світанку трактувалося як знак кінця династії в містах Аккад, а затемнення, що починається на півдні, передбачало падіння Субарта та Аккада.

Вавилонські правителі могли уникнути передбачуваної долі, якщо прогноз мав негативний зміст шляхом проведення ритуалів, таких як ворожіння на нутрощах тварин, щоб перевірити реальність загрози. Після цього вони використовували захисні ритуали для нейтралізації поганих прикмет та запобігання злим силам.

Нагадаємо, вчені знайшли організм, який врятує екосистему від загибелі. Що це за організм і як він зможе запобігти загибелі Землі.

Читайте також: