Віряни мають вищий рівень сексуального задоволення - дослідження

Майже 40% чоловіків повідомили, що мали десять або більше сексуальних партнерів протягом свого життя.

Люди з твердими релігійними переконаннями мають вищий рівень сексуального задоволення.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в Journal of Sex Research.

За результатами Британського національного дослідження сексуальних настроїв і стилю життя, релігійні люди віком від 18 до 59 років зазвичай частіше насолоджуються один одним у спальні.

Благочестиві заміжні жінки повідомили, що мають більш задовільне статеве життя, ніж неблагочестиві.

Самотні релігійні чоловіки наполягали, що вони також мали дуже задовільне любовне життя, але реагували менш прихильно, коли враховували ставлення до випадкового сексу.

Дослідники також виявили, що секс поза межами священного шлюбу (випадковий або без любові, що зазвичай заборонено для найбільш побожних) не вважався сексуальним задоволенням як для чоловіків, так і для жінок, які вірять.

"Зв’язок між частотою сексу та сексуальним задоволенням не є однозначним", — сказав вчений Університету Ексетера Ніцан Пері-Ротем.

Стать як релігійних, так і нерелігійних людей відігравала важливу роль у тому, наскільки вони насолоджувалися випадковим сексом і отримували задоволення від нього.

За результатами дослідження, наявність 10 або більше сексуальних партнерів протягом життя у жінок пов’язана з меншим задоволенням від сексуального життя.

З іншого боку, серед чоловіків немає зв’язку між кількістю сексуальних партнерів за все життя та сексуальним задоволенням.

Дослідження також виявило інші дивовижні зв’язки щодо типів людей, які вважають своє сексуальне життя хорошим.

Окрім релігійних асоціацій, освіта відіграє важливу роль у рівнях сексуальної реалізації. Їхній аналіз показав, що високоосвічені люди, як правило, менше займаються сексом, але — на відміну від цнотливих — не дуже раді цьому.

Майже 40% чоловіків повідомили, що мали 10 або більше сексуальних партнерів протягом свого життя порівняно з чвертю жінок.

Сексуальне задоволення спочатку зростає з частотою сексуальних контактів, але знижується у разі хаотичного сексу, тому "занадто багато" випадків інтимної близкості може призвести до зниження рівня задоволення від сексуального життя.

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