Жінка народила двійню з різницею в 22 дні – фото

Мама з Великої Британії народила двійню з різницею в 22 дні в різних лікарнях, спантеличивши медиків та інших матерів близнюків.

Про це пише nypost.com.

"До цього дня я не можу знайти жінку у Великій Британії, яка змогла б подолати 22 дні", - розповіла 22-річна Кейлі Дойл в інтерв'ю SWNS про розрив між пологами.

Дойл завагітніла двійнею в жовтні 2020 року, згадуючи, що всі її сканування були в нормі. У неї не було жодних ускладнень, поки вона не відчула перейми 15 березня 2021 року.

"Я усвідомлювала всі ризики, пов'язані з народженням двійні. Я навіть платила за приватні прийоми лікарів, тому що дуже хвилювалася про ускладнення", - поділилася вона. "Коли виповнилося 22 з половиною тижні, я буквально лежала і відчувала найсильніший біль за все своє життя. Я не була впевнена, що відбувається, тому пішла до туалету внизу, і у мене відійшли води".

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Дойл терміново доправили до Королівської лікарні Олдхема і тримали під наглядом протягом п'яти днів.

Вона народила малюка Арло природним шляхом о 4:20 ранку 20 березня 2021 року – він з'явився на світ на 17 тижнів раніше, і важив лише 1,1 кілограма.

Хлопчик народився мертвим, лікарі припустили, що причиною міг бути тромб у плаценті.

"Він мав вигляд, як звичайна дитина", - поділилася Кейлі. "Лікарі посадили мене після пологів і сказали, що вони не очікують, що інша дитина виживе, і вона, ймовірно, народиться в найближчі декілька годин".

Але брат Арло з'явився на світ не одразу. Перейми жінки припинилися, і її відправили додому відпочивати.

"Після травми, отриманої під час народження моєї першої дитини, я була приголомшена, коли мені сказали, що я можу йти додому", - пригадала мама з Манчестера.

Вона почала записуватися на прийом до іншого лікаря в лікарні Святої Марії: "Ми проходили щоденні огляди між двома пологами. Кожного дня він казав, що щиро не може в це повірити".

Неймовірно, але через 22 дні, 11 квітня о 4:12 ранку, Астро з'явився на світ шляхом кесаревого розтину в лікарні Святої Марії.

Кейлі із сином Астро / Фото: Kayleigh Doyle / SWNS

Медики вирішили провести операцію після того, як виявили відшарування плаценти, коли плацента відокремлюється від внутрішньої стінки матки, потенційно позбавляючи дитину кисню.

Кейлі із сином Астро / Фото: Kayleigh Doyle / SWNS

Кейлі із сином Астро / Фото: Kayleigh Doyle / SWNS

Астро, якому зараз 2 роки, при народженні важив 2 кілограми. Він мав ускладнення від передчасного народження, зокрема отвір у серці та ретинопатію, яка спричиняє аномальний ріст кровоносних судин в очах.

"Коли Астро з'явився на світ, я не могла повірити, що він вижив після всього цього", - зізналася мама.

Кейлі із сином Астро / Фото: Kayleigh Doyle / SWNS

Через два тижні після повернення додому з Астро Дойл влаштувала похорон Арло. Вона сказала, що виховувати одну дитину, оплакуючи його близнюка, було неймовірно важко.

"Ми купили для немовлят все в подвійному розмірі – два ліжечка, візочок з двома сидіннями. Важко було бачити мам близнюків, за якими я стежила в TikTok, записуючи всі їхні досягнення", - зізналася вона.

Астро / Фото: Kayleigh Doyle / SWNS

Але вона спрямувала своє горе на підтримку інших, і врешті-решт пройшла навчання на волонтерку відділення інтенсивної терапії новонароджених (NICU).

"Я почула, що благодійна організація шукає волонтерів у Манчестері – людей, які могли б проводити сеанси "залишайся і грай" та ходити до ліжечок недоношених дітей. Я пройшла рік навчання – і для цього потрібно було мати недоношену дитину", - зазначила Дойл. "Я знаю, як це – почуватися в невіданні щодо цього, особливо, коли між двома малюками розрив у часі. А також самотньою – адже всі запитували мене, де "двійня", - продовжила вона. "Але я, чесно кажучи, не можу придумати нічого більш корисного. З'явилося світло в кінці тунелю".

Нагадаємо, жінка народила трьох дітей за 10 місяців, але це не трійня. Вона здивувала різницею у віці між своїми малюками.

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