30-денне перемир'я в Україні: нардеп відповів, чи припиниться мобілізація

Костенко попереджає, що Кремль може використати ці 30 днів перемир'я, щоб накопичити сили і розхитати Україну зсередини.

Припинення вогню на 30 днів не повинне передбачати скасування воєнного стану, мобілізації та проведення демобілізації.

Про це заявив секретар оборонного комітету Верховної Ради нардеп Роман Костенко на брифінгу.

"Звичайно (не скасують мобілізацію та воєнний стан – Ред.). Ми ж не говоримо про мир. Ми говоримо про можливість перемир'я на 30 днів", – відповів депутат.

Костенко попереджає, що Кремль може використати ці 30 днів перемир'я, щоб накопичити сили і розхитати Україну зсередини.

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"Наразі незрозуміло, кому це перемир’я вигідніше, адже росіяни точно намагатимуться цим скористатися. Росіяни будуть розхитувати суспільство, використовуючи цю паузу для проведення демобілізації, потім говоритимуть про вибори, про скасування воєнного стану", – наголосив він.

Костенко зауважив, що всім зрозуміло, що самі росіяни нічого з цього робити не будуть – ані демобілізації, ані виборів.

Депутат нагадав, що до повномасштабного вторгнення Україна вже укладала угоди про припинення вогню, проте росіяни постійно їх порушували.

"І коли в Києві ще говорили про перемир’я, на фронті вже тривали бої. Довести, хто першим порушив припинення вогню, дуже складно. Навіть були ситуації, коли нас, офіцерів, змушували перебувати в окопах поруч із солдатами, щоб стежити, щоб солдати не відкривали вогонь", – зазначив Костенко.

Він зауважив, що зараз йдеться про тисячу кілометрів фронту, який контролювати дуже важко. Тому Росія може здійснювати різні провокації, щоб ЗСУ були змушені застосувати зброю.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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