Арестович викликав Портникова на публічні дебати – журналіст відповів

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович звернувся до українського журналіста та публіциста Віталія Портникова із пропозицією влаштувати публічні дебати.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Я публічно хочу перепросити за ті образи, які я вам заподіяв у попередніх своїх постах… У мене дві основні субособистості: одна – інтелігентна, викладацька; друга – казармена, і часто вони не питають дозволу про вихід до основного мікрофона. Я ще раз перепрошую і запрошую на публічну дискусію", – сказав Арестович у відеозверненні до Портникова.

Він зазначив, що формат дебатів може бути таким самим, як із російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Стосовно питань, які нас цікавлять обох і всіх решту, наприклад, про нашу самоідентифікацію, про нашу відмінність із росіянами та про інші питання такого спектру. Я думаю, що це буде корисно і вам, і мені, і суспільству", – пояснив Арестович.

Причиною конфлікту між Арестовичем і Портниковим став один із ефірів російського журналіста Марка Фейгіна, темою якого стало імперське минуле Росії. Гостями ефіру були український журналіст Віталій Портников і російська "ліберальна" журналістка Юлія Латиніна.

Латиніна, зокрема заявила, що українці безпідставно взяли на себе "роль жертви", бо були "партнерами РФ по імперії". На її думку, зображення росіян як "генетичних імперців" є частиною української "військової пропаганди".

У свою чергу український журналіст Віталій Портников "розніс" тези Латиніної. Він наголосив, що українці ні в якому разі не були "партнерами" росіян по імперії. Він зауважив, що чимало людей українського походження дійсно перебувало на важливих державних посадах як в Російській імперії, так і в часи СРСР чи навіть зараз – у путінськй РФ. Але ціною цього завжди була відмова від власної ідентичності і русифікація.

Олексій Арестович не зміг оминути цю жваву дискусію і на своєму каналі Youtube кинувся зі звинуваченнями на адресу Віталія Портникова, заявивши, що журналіст не давав Литиніній "вставити слова" і що під час розмови відбулась низка "інтелектуальних підмін".

Після цього Арестович також опублікував у Facebook кілька постів, у яких ображав Портникова. Зокрема він натякав, що публіцист нібито є російським шпигуном, оскільки навчався в Москві, а також називав його "підагентурним щуром".

Того самого дня в ефірі на YouTube-каналі Фейгіна Портников прокоментував запрошення Арестовича.

"Це просто внутрішньоукраїнські дебати, і я вважаю, що моя позиція тут абсолютно конкретна. Як я вже казав, розмовляю в Україні з тими людьми, які для мене цікаві з погляду розвитку українського державного проєкту. Я вважаю, що тут немає про що, як то кажуть, говорити. Після цих російсько-українських дебатів проводити внутрішньоукраїнські дебати немає жодного сенсу з тієї простої причини, що ми тут, в Україні, перебуваємо на одній державній позиції", – сказав Портников.

За його словами, із людьми, які "хочуть будувати Україну", він зможе порозумітися "без будь-яких дебатів".

Також 1 червня Віталій Портников написав у Facebook, що не спілкується "із пройдисвітами, нікчемами, аферистами та міськими божевільними" і не підтримує їх, а "ті, хто це робить, залишаються зі спаплюженою репутацією на все життя".

Арестович відреагував і на відмову Портникова і запросив на дебати "всіх".

"Портников виявився вище дебатів зі мною. Ну тоді я запрошую решту "патріотів". Усіх, скопом", - написав Олексій Арестович.

Нагадаємо, Арестович зробив нову скандальну заяву і закликав "зупинити безглузду бійню".

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