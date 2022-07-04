Bayraktar, який литовці придбали для України, вже у Литві

Bayraktar, який литовці придбали для України, вже у Литві

Україні його передадуть вже найближчим часом.

Безпілотник Bayraktar, на який литовці зібрали кошти, щоб передати його Україні, вже у Литві.

Він надійде до України найближчим часом.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Bayraktar Vanagas з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить до України", - йдеться у дописі.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

Нагадаємо, Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar. Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас.

У Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.

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