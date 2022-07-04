Bayraktar, який литовці придбали для України, вже у Литві

Україні його передадуть вже найближчим часом.
Безпілотник Bayraktar, на який литовці зібрали кошти, щоб передати його Україні, вже у Литві.
Він надійде до України найближчим часом.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.
"Bayraktar Vanagas з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить до України", - йдеться у дописі.
The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022
Нагадаємо, Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar. Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас.
У Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.
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