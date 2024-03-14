Безугла заявила, що готова ночувати у Раді: яка причина

Вся справа у розгляді законопроєкту про мобілізацію.

Народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо мобілізації, яке має відбутися завтра, і заявила, що готова ночувати в Раді, адже депутати мають працювати.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Засідання Верховної Ради України закрили, немає голосів, а засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо мобілізації запланували на завтра, але прогнозую, що воно не буде продуктивним. Знову. Подивимось. Хотілося б помилитись. Дуже”, — написала нардепка.

“Прийшов час для тегу #парламентська_криза? Депутати мають працювати, готова тут ночувати, а колеги?”, — додала вона.

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла знову “наїхала” на міністра оборони України Рустема Умєрова. Цього разу причиною стало те, що він “постійно ходить з/за головкомом ЗСУ”, а невирішених проблем, які потребують його уваги, величезна кількість.

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