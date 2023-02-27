Бив сина по сідницях: на Донеччині чоловіка засудили за катування

Чоловік попросив на суді не карати його суворо.

На Донеччині суд засудив чоловіка, якого визнали винним у катуванні. Зокрема, він бив сина по сідницях.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Як стало відомо, чоловік був розлучений, утім, проживав із колишньою дружиною та дитиною в одному будинку.

Ще в серпні минулого року він вирішив провчити сина за те, що той в гостях у бабусі не слухався і бешкетував. Обвинувачений не менше пʼяти разів ударив хлопчика по сідницях.

Того ж таки дня, чоловік із ексдружиною і сином вийшли на город рвати траву. Дитина взяла траву до рота та не зреагувала на зауваження цього не робити. Розсердившись, чоловік узяв до рук капці і завдав дитині приблизно десять ударів по сідницям.

Це кваліфікували за ч.1 ст.127 ККУ як катування, тобто умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю і морального страждання, шляхом нанесення побоїв, з метою покарати за вчинене.

На суді батько хлопчика свою провину визнав та попросив не карати його суворо.

Суд призначив 3 роки позбавлення волі умовно, звільнивши чоловіка з іспитовим строком 2 роки.

Додамо, що у Львові до трьох років позбавлення волі засудили 44-річного уродженця Запоріжжя, який у соціальній мережі поширював пропаганду про "неповноцінність українців".

Тоді як суд на Київщині суд відправив на 12 років за грати 19-річного юнака, який замовив вбивство свого батька заради отримання спадщини. Його друга – виконавця замовлення, засудили до 13 років в'язниці.

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