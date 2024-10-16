Бійці "Асгарда" заявили, що їх далі "ламають через коліно" (відео)

За словами військових, попри заяву Cухопутних військ про розпочате розслідування, наразі не було жодних викликів та пояснень.

Бійці підрозділу "Асгард" заявили, що попри заяву Cухопутних військ ЗСУ про розпочате розслідування, зараз тривають дії, які є прямою реалізацією погроз Олександра Дмітрієва "Тихохода" про "ламання через коліно".

Про це йдеться у відеозверненні бійців підрозділу в Мережі.

Військові з підрозділу "Асгард" закликали поширювати інформацію про "неправомірні дії Дмітрієва Олександра "Тихохода", який працює на знищення підрозділу як такого".

Бійці заявили, що попри заяву Cухопутних військ про розпочате розслідування, наразі не було жодних викликів та пояснень. Натомість командири роти активно отримують усні накази щодо переміщення особового складу підрозділу поодинці до різних відділень роти з подальшим недоцільним їхнім використанням.

"Такі дії є прямою реалізацією погрози Дмітрієва про "ламання через коліно" одного з найефективніших підрозділів ASGARD через небажання військових примусово знаходитись в сумнівному проекті "ОЧІ". Бо ми – не проект, і не приватна власність "рішали" Дмітрієва, а боєздатний військовий підрозділ", – йдеться в заяві військових.

Бійці також закликали не допустити знищення їхнього ефективного підрозділу Дмітрієвим.

Бійці підрозділу "Асгард" заявили, що їх далі "ламають через коліно"

Нагадаємо, напередодні у Сухопутних військах пообіцяли ретельно розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Асгард", які звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Дмітрієва у приниженнях та погрозах. Військові також заявили, що цей цивільний представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та без повноважень роздавав накази.

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