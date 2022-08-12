Британія надала Україні нову партію потужних РЗСВ - Резніков

Системи вже прибули до України. Вже найближчим часом українські захисники отримають і інші "подарунки".

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Рєзніков у своєму Твіттері.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Воллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка дивовижна і так важлива для України. Наша армія вміло використає це "поповнення" на полі бою. PS: Скоро прибудуть і інші "подарунки", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню, які надсилає до України. Наразі країна вже надала кілька пускових установок, схожих на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

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