Бронювання священників: у ЗСУ зробили заяву про вимоги до процедури

Священник / © Pixabay

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Командування Сухопутних військ ЗСУ привітало затвердження переліку критично важливих релігійних організацій, яке дозволяє бронювати військовозобов’язаних священнослужителів. Водночас у ЗСУ наголосили на необхідності чіткого дотримання законодавчих вимог під час реалізації процедури бронювання.

Про це йдеться у заяві Сухопутних військ ЗСУ.

Командування Сухопутних військ вітає рішення Дерслужби України з етнополітики та свободи совісті щодо затвердження Переліку критично важливих релігійних організацій. Це рішення дозволяє бронювати військовозобов’язаних священнослужителів відповідно до Наказу № Н-82/11 від 6 червня 2025 року.

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«Ми визнаємо важливу роль релігійних організацій у забезпеченні духовної підтримки населення, особливо в умовах воєнного стану, та підтримуємо законодавчі ініціативи, спрямовані на стабільне функціонування цих установ», — йдеться в заяві Командування Сухопутних військ.

Водночас там наголосили на необхідності чіткого дотримання законодавчих вимог під час реалізації процедури бронювання:

Прозорість і відповідність критеріям

У Сухопутних військах зазначили, що бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог. Йдеться, зокрема, про офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації. Це зробить неможливим зловживання та забезпечить всебічну справедливість, вважають у Командуванні.

Баланс між потребами армії та суспільства

У заяві вказано, що ЗСУ поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів. Водночас там акцентують, що однак потреби залишаються пріоритетними для забезпечення обороноздатності країни. Процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування військових формувань.

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Роль військових капеланів

Командування звернуло увагу на важливість служби військових капеланів у ЗСУ, які духовно підтримують особовий склад. Так, бронювання священнослужителів має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Націгвардії, Держприкордонслужбі та інших формуваннях, як це законами.

«Командування Сухопутних військ ЗСУ закликає всі релігійні організації, включені до Переліку, відповідально підійти до процесу бронювання, забезпечуючи достовірність наданої інформації та дотримання законодавчих норм. Ми також висловлюємо вдячність священнослужителям, які вже долучилися до духовної підтримки військовослужбовців і цивільного населення в умовах війни, та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю», ­– резюмували Сухопутних військах.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кабінет міністрів України надав право бронювати священників.

Як відбувається бронювання священників?

Для бронювання через «Дію» релігійні організації мають надати Державній службі України з етнополітики та свободи совісті:

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підтвердження працевлаштування священнослужителів;

підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації;

штатний розпис релігійної організації (гранична чисельність священнослужителів);

організації мають самостійно заповнити інформацію щодо персональних даних кандидатів на бронювання (паспортні дані та ідентифікаційний код (за наявності) за встановленою Мінцифри формою) та надати її ДЕСС.