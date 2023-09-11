"Це не про партнерів": Зеленський прокоментував оприлюднені випадки корупції в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував випадки корупції в Україні та заявив, що вони не пов’язані ні з військовою, ні з будь-якою іншою допомогою країн-партнерок.

Про це Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів", - відповів Зеленський на коментар журналіста CNN щодо виявлення випадків корупції в Україні.

Щодо змін з цього питання та унеможливлення корупції Зеленський відповів прямо.

"У мене немає іншого вибору. Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а навіть із думками про це", - заявив президент.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що близьке оточення заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми володіє низкою сонячних електростанцій у Запорізькій області, незважаючи на те, що вони вже давно перебувають на окупованих територіях.

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