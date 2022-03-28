"Це просто питання часу": Зеленський впевнений в перемозі України у війні

"Це просто питання часу": Зеленський впевнений в перемозі України у війні

Як довго триватиме війна - невідомо, але боротьба буде до останнього міста, каже президент.

Україна боротиметься до останнього свого міста, а її перемога у війні - це лише питання часу.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю газеті The economist.

"Ми віримо у перемогу. Ні в що інше повірити неможливо. Ми обов'язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу", – сказав президент.

Також Зеленський наголосив на важливості збереження життя якомога більшій кількості людей.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів. Так, щоб урятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але, зрештою, це просто територія. Я не знаю, як довго триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, яке маємо. З самого початку, коли ви вибираєте варіант, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота – дати сигнал, щоб люди знали, як діяти", - сказав Зеленський.

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