Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16: як він виглядає (відео)

Чехія передала в одну з бригад тактичної авіації України перший тренажер винищувача F-16.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Основний модуль тренажера вже проходить тестування та підготовку до експлуатації українськими спеціалістами. Це важливий крок у зміцненні авіаційної компоненти Збройних Сил України.

"Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16 від компанії VRGINNERS. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять", - зауважив представник Командування підготовки Повітряних сил ЗСУ Олександр Дяків.

Крім того, представник чеської компанії Роман Балаз зауважив, що спеціалісти з Чехії були в Україні і вже навчили перших п'ять українських спеціалістів керувати симулятором. Тепер вони будуть інструктувати українських пілотів на F-16.

"Вже зовсім скоро від наших пілотів ми почуємо, може він це робити чи ні в реальних боях проти окупантів. Перспективи в отриманні наступних партій тренажерів дуже високі. Ми над цим працюємо постійно", - зауважив Олександр Дяків.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук висловив подяку всім, хто допомагає Україні у цьому напрямку. Він наголосив, що окрім самих винищувачів F-16, Україні необхідно створювати потужну навчально-матеріальну базу для підготовки молодих пілотів.

"Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи. Разом – до перемоги!" - підкреслив Командувач Повітряних Сил.

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16: як він виглядає

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші постачання винищувачів F-16 до України почнуться вже цього літа.

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