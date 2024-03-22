Через обстріли на Одещині переходять на екстрені відключення світла

Російські загарбники знову обстрілюють інфраструктуру Одеси та Одеського району, внаслідок чого енергетики змушені переходити на екстрені відключення світла.

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Про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК.

"Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до домівок українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.

Зі свого боку голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав громадян не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що російські загарбники цілеспрямовано цілять в енергетичні обʼєкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі перевели на дистанційку деякі школи і дитсадки.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ атакувала дронами Одещину, є пошкодження критичної інфраструктури.

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