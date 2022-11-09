Четвер буде теплим: прогноз погоди в Україні на 10 листопада

Четвер, 10 листопада, в Україні буде переважно без опадів та доволі теплим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 10 листопада в країні буде переважно сухо, лише у західних областях вдень місцями очікуються невеликий дощ. Вночі та вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини до 8°, вдень 8-13°, у східних та південно-східних областях вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві 10 листопада також опади не очікуються. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

Як повідомила Наталія Діденко, до України прийшло потепління, ке протримається до кінця цього тижня. Від наступного тижня прийде логічне листопадове похолодання, пише синоптикиня.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до Україні прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень.

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Народний синоптик Володимир Деркач також говорить про холодний останній місяць осені. За його прогнозом, від середини листопада в Україні очікуються мороз і навіть сніг. Водночас синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що листопад цього року навпаки, ймовірно, буде теплим.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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