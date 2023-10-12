Чи будуть взимку блекаути в Україні: в Міненерго дали надію на світло

Україна готується до можливих блекаутів взимку, які можуть відбутися через російські обстріли української енергосистеми. Тривалих відключень світла повинно не бути.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко.

"Безумовно, якщо будуть масовані удари, дійсно завдадуть суттєвої шкоди енергосистемі - можливі блекаути. Але ми готуємо все для того, щоб вони мали... вони й будуть мати короткочасний характер, і для того, щоб максимально швидко відновлювати", - заявив Герман Галущенко.

Він також додав, що наша держава готується до будь-яких сценаріїв.

"Будемо по ходу реагувати й приймати рішення", - сказав очільник відомства.

Нагадаємо, що фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема, ймовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами.

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