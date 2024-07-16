Чи можуть зрости тарифи на газ: постачальник назвав терміни

У "Нафтогазі" запевнили, що споживачі можуть не хвилюватися про несподівані зміни у платіжках.
В Україні знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення тарифів на газ для побутових споживачів. У компанії "Нафтогаз України" спростували збільшення цін найближчим часом.
Про це газопостачальник повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Тариф на газ від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним! Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов'язань перед вами. З ГК "Нафтогаз України" ви можете не хвилюватися про несподівані зміни у ваших комунальних платежах", – йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року.
Нагадаємо, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, чинний тариф на світло не змінюватиметься до кінця опалювального сезону. Це означає, що тариф на електроенергію не переглядатиметься до 1 травня наступного року.
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