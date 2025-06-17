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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
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Чоловік отримав 5 років в’язниці через фото свого статевого органу

Чоловіка суворо покарали за те, що він скидав дівчатам пікантні фото.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік отримав 5 років в’язниці через фото свого статевого органу

Чоловік публікував пікантні фото у Мережі / © unsplash.com

У Черкаській області до 5 років та 1 місяця позбавлення волі засудили чоловіка, який скидав фото статевого органу.

Про це йдеться у вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік виготовив фото та відео порнографічного змісту. Згодом у соцмережах він надіслав ці пікантні кадри кільком дівчатам.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що «дійсно 2024 року у с. Бобриця та в м. Черкаси, за допомогою власного мобільного телефону, виготовив фотографії та відеозаписи з зображенням власного статевого органу, які зберігав у пам’яті на власного мобільного телефону. У подальшому, при спілкуванні з дівчатами у месенджерах „Instagram“, „Viber“ та „Телеграм“, які встановлені на його мобільному телефоні, відправляв їм вищевказані фото та відео зображення, та такі зображення цими дівчатами були переглянуті. Він просив його суворо не карати».

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 та ч.3 ст.301 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Також чоловік уже мав невідбуту судимість, а тому його засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Запоріжжі судили чоловіка через сексуальне домагання до дружини. Жінка викликала поліцію, оскільки чоловік без дозволу її поцілував та намагався зайнятися сексом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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