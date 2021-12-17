Чорний вдівець: чоловік на Тернопільщині вбив обох своїх дружин

Вбивство другої дружини підозрюваний намагався видати за нещасний випадок.

У Тернопільській області затримали чоловіка, який вбив уже другу свою дружину. Раніше він відбував покарання за вбивство першої дружини.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, 63-річний житель Іванівської громади Тернопільського району зателефонував до медиків та повідомив, що його дружина впала з висоти свого росту та травмувалась, а він заніс її до будинку. Лікарі лише констатували смерть потерпілої. Чоловік зазначив, що вона мала проблеми з ногами та пересувалась за допомогою ходуль, на вулиці їй стало зле і вона знепритомніла.

Проте експертиза показала, що потерпілу жорстоко побили її ж ходулями. Тоді чоловік зізнався слідчим у побитті жінки під час сварки. Правоохоронці встановили, що підозрюваний - це житель Івано-Франківської області і він раніше уже був у в'язниці за вбивство своєї першої дружини.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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