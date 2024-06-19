Де будуть базуватися передані Україні F-16: у США зробили заяву

Сучасні винищувачі F-16, які українські Збройні сили отримають від Сполучених Штатів розмістять на території України.

Про це заявив помічник президента країни з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телекомпанії PBS.

"План полягає у тому, щоб розмістити F-16 в Україні. Двостороння угода про безпеку, підписана між США та Україною, підтвердила тезу про те, що ми хочемо допомогти Україні знайти ці винищувачі. Вони мають базуватися на Україні", - заявив Салліван.

Зауважимо, раніше з'явилася інформація про те, що винищувачі будуть базуватися не на території країни.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах також заявили, що частина з переданих Україні F-16 буде базуватись за кордоном. Нібито судна залишаться в центрах, де будуть використовуватись для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

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