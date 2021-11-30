День ангела 1 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 1 грудня святкують: Микола, Платон, Роман.

Чоловічі іменини

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Платон

Ім'я Платон - це ім'я грецького походження. У перекладі з грецької ім'я Платон має значення "широкоплечий". Платон - спокійна і зважена людина. Водночас, він не любить йти на компроміси. Якщо в дитинстві у нього величезна кількість товаришів, то дорослий Платон більш замкнутий і скромний. Він обмежує своє коло спілкування і дуже вибагливий в цьому питанні. В роботі Платона стає затребуваною його любов до розмов. Платон дуже любить щоб його слухали, тому може бути успішним педагогом, екскурсоводом, журналістом. Нерідко Платон досягає в своїй роботі великих успіхів, хоча особливим кар'єризмом він не страждає.

Роман

Роман від латинського слова означає "римський", "римлянин". Роман не терпить у житті однаковості. Він раптово може перервати навчання в інституті й піти працювати. Чимсь захопившись, він загорається й намагається захопити своєю витівкою інших. Перший час сімейне життя серйозно буде ускладнене його тягою до розмаїтості взаємин, неможливістю зосередитися на одній справі й довести її до кінця. З появою в сім'ї дітей робиться розсудливим і стає гарним батьком. У сім'ї Роман воліє бути лідером. Але без зайвого диктату. Він охоче допомагає по господарству. Уміє розвеселити навколишніх.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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