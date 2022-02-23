День ангела 23 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 23 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

23 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 15 імен: Аркадій, Антон, Геннадій, Василь, Григорій, Герман, Лука, Іван, Петро, Марк, Семен, Прохор, Галина, Ганна, Валентина.

Чоловічі імена 23 лютого

Аркадій

Грецьке ім’я, яке означає “блаженний”. В дитинстві Аркадій загальний улюбленець, який завжди прийде на допомогу. В дорослому віці стає товариським, здатним згладити будь-який конфлікт. Цікаві факти про ім’я Аркадій: головне в його житті сім’я.

Антон

В перекладі з давньоримського “гідний похвали”. В дитинстві Антон чесний і товариський хлопчик, який відрізняється загостреним відчуттям справедливості. В дорослому віці стає працьовитим. Цікаві факти про ім’я Антон: завжди домагається значних кар’єрних висот.

Геннадій

Походить з давньогрецького слова, що перекладається як “шляхетний”. В дитинстві Геннадій уважний і слухняний хлопчик. В дорослому віці стає самовдоволеним, хоче виділятися з юрби. Цікаві факти про ім’я Геннадій: вразливий, тому на зауваження часто реагує болісно.

Василь

Давньогрецьке ім’я, яке означає “цар”. В дитинстві Василь любить проводити вільний час на самоті. В дорослому віці стає дуже приємним у спілкуванні, хороший друг. Цікаві факти про ім’я Василь: вміє поводити себе з жінками.

23 лютого іменини святкують Аркадій, Антон, Геннадій, Василь, Григорій, Герман, Лука, Іван / pixabay.com

Григорій

Походить з Давньої Греції і перекладається як “пильний”. В дитинстві Григорій дуже чутливий хлопчик, якого легко поранити словом. В дорослому віці стає всебічно розвиненою особистістю. Цікаві факти про ім’я Григорій: ретельно і довго шукає другу половинку.

Герман

З’явилося ім’я в Давньому Римі і означає “справжній”. В дитинстві Герман дуже активний хлопчик, який часто буває дратівливим. В дорослому віці стає скептиком і прагматиком. Цікаві факти про ім’я Герман: його не можна назвати кар’єристом, адже він вибирає творчі професії.

Лука

Ім’я має грецькі корені і перекладається як “світло”. В дитинстві Лука дуже серйозний хлопчик, який любить навчатися. В дорослому віці стає надмірно емоційним. Цікаві факти про ім’я Лука: часто буває інтровертом.

Іван

З давньоіудейської мови ім’я перекладається як “подарунок Божий”. В дитинстві Іван спокійний хлопчик, який ніколи не приносить батькам проблем. В дорослому віці стає працьовитим, любить фізичну працю. Цікаві факти про ім’я Іван: неквапливий і добропорядочний.

Петро

Ім’я прийшло з Давньої Греції і означає “твердий”. В дитинстві Петро приємний і ніжний у спілкуванні хлопчик. В дорослому віці може стати дещо авторитарним. Цікаві факти по ім’я Петро: жадає визнання і захоплення.

23 лютого день ангела святкують Марк, Петро, Семен, Прохор / pixabay.com

Марк

Походить від латинського слова, яке перекладається як “молоток”. Росте дуже складною дитиною, яка відстоює свою думку. В дорослому віці стає егоїстичним, часто відрізняється самолюбством. Цікаві факти про ім’я Марк: особливо відноситься до сім’ї.

Семен

Давньоєврейське ім’я, яке означає “Господь почув”. В дитинстві Семен відрізняється досить розвиненою інтуїцією, його важко обдурити. В дорослому віці стає допитливим, не виносить бездіяльність. Цікаві факти про ім’я Семен: до людей завжди добрий і уважний.

Прохор

Походить з Давньої Греції і перекладається як “бути попереду хору”. В дитинстві Прохор дратівливий, але чарівний і легко спілкується з однолітками. В дорослому віці стає лінивим. Цікаві факти про ім’я Прохор: вміє керувати своїми емоціями.

Жіночі імена 23 лютого

Галина

Прийшло до нас з давньогрецької мови і означає “спокій”. В дитинстві Галина слухняна дівчинка, яка добре вчиться. В дорослому віці стає дуже працьовитою, за що її цінують на роботі. Цікаві факти про ім’я Галина: до будь-якої справи підходить з особливою відповідальністю.

23 лютого іменини святкують Галина, Ганна, Валентина / pixabay.com

Ганна

З грецької ім’я можна перекласти як “прихильність”. В дитинстві Ганна ласкава, мила і дуже добра. В дорослому віці стає працьовитою жінкою, яка здатна багато досягти в кар’єрі. Цікаві факти про ім’я Ганна: їй обов’язково потрібно комусь допомагати.

Валентина

Ім’я прийшло з Давнього Риму і означає “життєдайна”. В дитинстві Валентина добра і рухлива дівчинка. В дорослому віці стає серйозною та зібраною. Цікаві факти про ім’я Валентина: вперта і самовпевнена.

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