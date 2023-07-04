Депутата Алєксєєва відпустили під заставу в понад 2,2 млн грн

Депутата Сергія Алєксєєва, якого підозрюють у шахрайстві, відпустили з-під варти під заставу.

Народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва, якого підозрюють у шахрайстві, випустили з-під варти під заставу в розмірі 2, 264 млн грн.

Про це нардеп повідомив у коментарі "Суспільному".

Алєксєєв зазначив, що заставу за нього внесли ввечері 3 липня його друзі та колеги. З-під арешту він вийшов 4 липня.

"Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", – розповів нардеп журналістам.

Що відомо про затримання Алєксєєва

Нардепа з фракції п'ятого президента України Петра Порошенка Сергія Алексєєва затримали на отриманні хабара. Алексєєв вимагав від іноземця $50 тисяч, обіцяючи "відмазати" його від екстрадиції і сприяти в отриманні статусу біженця.

Першу частину коштів у сумі 20 тис. доларів він отримав 17 червня. Депутата викрили "на гарячому" під час отримання другого траншу у розмірі 30 тис. доларів.

1 липня Алексєєву не змогли обрати запобіжний захід, бо народний депутат від не з’явився до суду.

Пізніше Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід Сергію Алексєєву за підозрою у шахрайстві.

Перед слуханням Алєксєєв запевнив, що його підставили. За словами нардепа, він нібито отримав гроші він свого знайомого як оплату адвокатських послуг.

ТСН.ua зібрав всі деталі гучної справи.

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