"Дідусь старенький, але йому ще не все одно": Арестович святкує день народження

Сьогодні, 3 серпня, він святкує свій 47-й день народження.

Сам іменинник зранку продовжує приймати вітання від рідних, знайомих друзів та підписників, а у своїх соцмережах подякував усім, "що вони є" і пообіцяв і далі "робити цей світ кращим".

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" - 47. Дідусь старенький, але йому ще не байдуже. А не все одно йому на людей та весь світ. І нехай специфічними шляхами, але дідусь ще побореться, щоб зробити цей світ кращим. Любов до світу, любов до людей, турботу про них не зімітувати, не зобразити, не підробити. І люди чудово відчувають, що і як насправді. Ось і весь секрет. Дякую вам, люди, що ви є. І світу спасибі. І Богу – особливо. Чудово йде, на зліт", - написав Арестович.

В коментарях під дописом українці закидали радника голови Офісу президента привітаннями та жартами:

Оце так дата! Сьогодні рівно 2 місяці, як Макрон не телефонував до Путіна!

З Днем народження! Нехай завжди до 100 буде 2-3 тижні! Перемоги! Здоров'я!!! Сил та терпіння!

Здійснення мрій і задумів! Нехай Всесвіт допомогає і відкриває всі дороги до перемоги та успіху!

Як добре, що так…Постарайтеся ще побути, будь ласка! Дякую вам за все, що робите – ваш внесок безцінний. Щастя, радості та перемоги! Вам та всьому українському народу!

Нагадаємо, хто такий Олексій Арестович, і що про нього відомо.

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