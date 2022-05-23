Діти війни: у UNICEF розповіли про виклик для грудного вигодовування

Діти війни: у UNICEF розповіли про виклик для грудного вигодовування

Якщо маля тимчасово не може смоктати груди, можна нагодувати його зцідженим молоком з чашки чи ложки.

Використання сосок та пустушок є ризиком для грудного вигодовування.

Про це у повідомленні у Facebook інформує UNICEF Ukraine.

Не давайте пустишку, щоб заспокоїти маля, краще запропонуйте дитині груди.

Якщо маля тимчасово не може смоктати груди, можна нагодувати його зцідженим молоком з чашки чи ложки, але не з пляшки із соскою.

Для матерів, які намагаються відновити грудне вигодовування, важливо поступово відмовитися від використання сосок та пустушок.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також:

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх