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Діти війни: у UNICEF розповіли про виклик для грудного вигодовування

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Діти війни: у UNICEF розповіли про виклик для грудного вигодовування

Фото: pixabay.com

Якщо маля тимчасово не може смоктати груди, можна нагодувати його зцідженим молоком з чашки чи ложки.

Використання сосок та пустушок є ризиком для грудного вигодовування. 

Про це у повідомленні у Facebook інформує UNICEF Ukraine. 

Не давайте пустишку, щоб заспокоїти маля, краще запропонуйте дитині груди. 

Якщо маля тимчасово не може смоктати груди, можна нагодувати його зцідженим молоком з чашки чи ложки, але не з пляшки із соскою.

Для матерів, які намагаються відновити грудне вигодовування, важливо поступово відмовитися від використання сосок та пустушок.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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