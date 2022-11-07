До України йде потепління: прогноз погоди на тиждень, 7-13 листопада

Тиждень, 7-13 листопада, в Україні буде туманним, але доволі теплим як для останнього місяця осені.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7-9 листопада, в країні буде переважно сухо, але вранці та вночі очікуються тумани, невеликий дощ ітиме лише в Карпатському регіоні. Температура вночі 2-7° тепла, у східних та більшості центральних областей від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, у західній частині країни та на Одещині 9-14°.

Як пише Наталія Діденко, понеділок в Україні буде свіжим та з туманами, а від вівторка, 8 листопада, градуси почнуть підвищуватися. За прогнозами синоптикині, в Україні потепліє на кілька градусів.

У четвер, 10-11 листопада, більшість України залишиться без опадів, лише 11 листопада опади можливі у Київській області та на заході країни. Температура вночі коливатиметься від 4° до 9° тепла, у східній та північно-східній частині країни місцями близько 0°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9-14°, на Одещині аж до 17°.

Вихідними, 12-13 листопада, опади в Україні також малоймовірні, хіба що на заході вночі пройде невеликий дощ.

У Києві 7 листопада стовпчики термометрів піднімуться до 7-8°, повітря буде вогким, з туманами, проте без серйозних дощів. Загалом тиждень у столиці буде переважно сухим, лише у п'ятницю, 11 листопада, можливі дощі. Температура протягом тижня у Києві вночі буде на рівні 5-8°, а вдень підніматиметься до 9-14°.

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Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що від середини листопада до Україні прийде різке похолодання. За його прогнозом, у другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до -2-4 градусів вдень.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше.

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