Домінування окупантів у повітрі є великою проблемою для ЗСУ - військовий

Для українських військових є великою проблемою домінування російських окупантів у повітрі.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко.

"Ситуація на Бахмутському напрямку, безпосередньо на Часово Ярському напрямку дуже складна. Противник застосовує різноманітні тактики, не зациклюючись на чомусь одному. Наприклад, якщо у росіян не виходять лобові атаки, то вони застосовують відвертальні маневри на флангах, а потім використовують основний удар у лоб. Тобто противник ніколи не стоїть на одному місці", - розповів Дмитро Кожубенко.

Він також додав, що російські окупанти комбінують атаки, застосовуючи артилерію, FPV-дрони та авіацію.

"Наразі ворожа авіація є складним елементом. Тому що росіяни мають значну перевагу в авіації. Їхні літаки залітають вже на відносно небезпечну глибину, що дозволяє їхнім ФАБам, КАБам знищувати наші позиції більш прицільно. Домінування противника в повітрі є дуже великою проблемою. Тому що з артилерією та дронами ми вже навчилися воювати, вони мають не таку велику пробивну здатність, а ФАБи й КАБи мають дуже високу пробивну здатність, і заховатися від них фактично нереально", - пояснив Кожубенко.

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