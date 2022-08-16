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Дорогою на Кінбурнську косу на міні підірвався автомобіль: загинуло дві людини

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Дорогою на Кінбурнську косу на міні підірвався автомобіль: загинуло дві людини

Фото: Associated Press

В Україні російські загарбники мінують багато територій. 

На деокупованих територіях вже тривають розмнування. Втім, на досі захоплених територіях на людей чатують небезпеки. Так, 15 серпня в окупованій Херсонській області на міні підірвалась автівка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, нещасний випадок стався дорогою на Кінбурнську косу. Внаслідок цього загинули дві людини: водій авто та вчителька початкових класів Геройського ліцею. Крім того, один чоловік отримав травми та опіки тіла. 

Як повідомлялося, на морі зберігається висока мінна небезпека через шторм. Військові закликають громадян не ігнорувати питання мінної безпеки у морі, бо через шторм міни зміщуються. 

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Дата публікації
Перегляди
1143
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