«Енергетичний терор росії потрібно зупинити» - гендиректор ДТЕК Тімченко для CNBC

Про це він заявив в інтервʼю американському телеканалу CNBC.

Зокрема гендиректор ДТЕК розповів, що росія не має значних успіхів на лінії фронту, тому окупанти посилили енергетичний терор і прицільно бʼють по енергосистемі.

Як приклад міст, що страждають від енергетичного терору Тімченко розповів про Київ, Одесу та Дніпро, де люди можуть залишатися без світла по 20 годин на добу, а опалення в деяких домівках може бути відсутнім тижнями при температурі на вулиці -15-20 градусів.

«Весь світ не може просто мовчки спостерігати за тим, що відбувається в Україні взимку, коли люди замерзають в своїх оселях, і ніяк не реагувати на це. Важко повірити, що весь світ не може обʼєднатися проти однієї людини, однієї країни, щоб зупинити цей терор в середині Європи», - наголосив Тімченко.

Очільник ДТЕК підсумував, що забезпечення надійного захисту критичної інфраструктури відіграватиме вирішальну роль в забезпечення енергетичної безпеки.

Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак РФ на українську енергетику зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.